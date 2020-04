Esta semana en Amigos Tic estaremos con José Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario. Con el hablaremos de los retos de la universidad para el siglo XXI, el papel en la formación de los emprendedores y el triángulo de Sabato con el rol de la academia, los empresarios y la sociedad. En todas las plataformas Amigos Tic.

La educación es un tema que es transversal siempre en amigos tics terminamos en algún momento hablando educación, de formación, desensibilización pero en esta emisión de hoy es el foco y hoy tenemos un invitado que es considerado como uno de los pensadores contemporáneos más relevantes en el contexto de la educación en Colombia y en Latinoamérica, aparte de ser un afiebrado por este tema pues ha recibido reconocimientos numerosos por sus aportes a la educación, tres de 2018 es el rector de la Universidad del Rosario así que allí seguramente está aplicando mucho de lo que aprendió y desarrollo durante muchos años, dice su perfil que su gran interés de promover y fortalecer el pensamiento crítico e innovador en los estudiantes a través de comprensión de la dimensión física, intelectual, espiritual como respuesta a las contradicciones de la hiper modernidad, se refleja en el desarrollo de habilidades blandas en los resultados de prácticas pedagógicas que motivan la necesidad de trascender su proyecto de vida, así que educación muy integral y nuestro invitado hoy es José Alejandro Chaney García, Alejandro bienvenido.

Bueno Mauricio pues muchas gracias por invitarme, por supuesto un saludo a Víctor que lo acusan de fake news pero no importa, a Santiago y a Denis, muy contento estar acá y atento a todo lo que podamos conversar pero muy especialmente que podamos intercambiar reflexiones sobre el foco de mi interés que son los jóvenes en Colombia y por supuesto todo lo que puede impactar los jóvenes en Colombia en el sector empresarial Y en apuestas tan importantes para nuestro país como son el emprendimiento y la innovación, me informaron que aquí hacen un conjunto de preguntas como diría Santiago cortadoras luego estoy listo y qué bueno que podamos establecer un diálogo y para eso estoy acá.

De eso se trata y los jóvenes estamos muy agradecidos, risas.

Hoy acabamos de comprender que los jóvenes van hasta los 51 años, entonces es muy importante porque siempre se le pueden hacer ajustes a las estadísticas del Dane.

Yo arranco con la primera reflexión para esta conversación y es ¿qué está pasando con las universidades hoy en el siglo XXI? ¿Cómo está logrando adaptarse a una presión más grande y es los estudiantes y los que quieren entrar a las universidades pues están siendo muy exigentes en los cursos, los contenidos, en el tipo de habilidades? ¿qué está haciendo el rosario que tiene más de 330 años e históricamente ha sido capaz de adaptarse a todas estas circunstancias, pero es un reto grande el de ahora?

Mira lo que yo te diría Santiago es, habla primero nuestra universidad, nuestra universidad este año está cumpliendo 366 años.

Ya iba decir están de aniversario es.

Creo que Víctor estuvo en la fundación de la Universidad, fue invitado no llego, pero fue invitado.

Pero entonces fíjate lo interesante, las universidades tienen dos propósitos y eso tiene que quedar bien claro, el primer propósito de una universidad es formar proyectos de vida, es cierto que son estudiantes en administración, en jurisprudencia, en medicina en muchas áreas, pero lo primero es formar proyectos de vida. Y la segunda misión que tiene la universidad es construir, participar activamente en la construcción de un país y eso es realmente lo que ha venido la Universidad del Rosario, insisto durante 366 años, pero la pregunta que hace Santiago es ahora que vimos la revolución 4.0 que expectativas o hacia dónde vamos, llego aquí en paréntesis cortico fíjate que la primera revolución industrial cuando se presenta ya nuestra universidad ya lleva mucho tiempo trabajando luego nuestra universidad si va afortunada porque le ha tocado observar, analizar y participar activamente en las cuatro revoluciones que se han presentado, pero bueno fíjate que hay unos retos pedagógicos muy importantes y voy a empezar contándote mi conclusión Santiago y es que es cierto y entiendo el programa y uno podría decir que el retorno es tecnológico y yo te voy a decir algo diferente el reto en este momento es pedagógico, no tecnológico y te lo voy a tratar de explicar.

Primero hoy en día con la revolución 4.0 lo que sea o mentado es la brecha entre lo que se conoce como los tecno ricos y los tecno pobres, y qué es eso te voy a contar yo estudio a finales de los ochentas, ahí ya te conté mi edad Denisse, entonces en esa época el tecno rico era el que tenía el computador, la tableta, etc, y el tecno pobre era el que no la tenía y hoy en día es todo lo contrario tú puedes tener todo lo que algunas personas llaman todas las aplicaciones, todos los instrumentos, todo , todos los juguetes en general pero resulta que no sabes cómo utilizarlos y como apropiarlos, no sabes para qué sirven entonces aunque no lo creas lo que hemos notado en la universidad es que esa brecha entre tecno ricos y tecno pobres no tiende realmente a bajar signo que por el contrario hoy en día es cada vez más grande y esto lo que genera es una desigualdad y una inequidad más grande en el país, porque quien hoy en día no tiene la capacidad para usar y apropiar la tecnología se resaca cada vez más .

Dos, fíjate que para esto algo tan simple como es el manejo de un segundo idioma y como es el manejo apropiado el inglés, hoy en día un estudiante, un joven y lo mencionó entre un rango que es muy importante entre los 18 años y los 32 años que es la época en que además las personas estudiando muchísimo.

Ya no soy joven.

Pero si vas a estudiar muchísimo Denisse, fíjate como en esa edad que no tengan manejo perfecto del idioma inglés simplemente no voy a poder aprovechar las tecnologías, no va a poder realmente utilizarla si apropiar las de una manera adecuada, claro que puede hacer un intento importante, pero se empieza nuevamente a rezagar. Pero tal vez cuando yo te digo que el reto es pedagógico es lo que se conoce como la infoxicación, la infoxicación es que es simplemente tanta la información que la capacidad de análisis es nula, te digo en mi caso en los ochentas yo recuerdo que siempre leía el periódico en mi casa y lo analizaba en detalle.

Y lo doblaba bien.

Hoy en día antes de salir de mi casa y te digo rápidamente lo que hago pero el periódico el tiempo, siempre veo lo que está pasando en Caracol, veo lo que está pasando en RCN siempre CNN y BBC, antes de salir pero obviamente no tengo la capacidad de realizar un análisis complejo sino simplemente tratar de revisar el mar de la información por eso es que tú mencionabas algo que se conoce como la hiper modernidad que es simplemente que desafortunadamente ante la infoxicación tú tienes la capacidad de analizar la información pero no para profundizar en ella, entonces eso es lo que nos pasa a los jóvenes, o lo que les pasa a los jóvenes y es la tarea que tenemos las universidades, pero mira esto que es adicional, la gran preocupación de los jóvenes hoy en día cuales, la capacidad para conseguir un trabajo decente que sea flexible y que realmente sea estable, para esto lo que se requieren son un conjunto de competencias y te voy a decir cuáles son los elementos rápidamente Denise de una competencia,

Uno: conocimientos hoy en día si tú no te apropias de la tecnología no tienes conocimientos de punta.

Dos: experiencias previas fíjate Santiago como la tecnología te permite tener experiencias previas antes de tu primer trabajo o de tu siguiente trabajo, tres: actitudes, actitudes que es propio del joven que sin duda la tecnología le permite desarrollar las y algo muy importante que no se puede perder con la revolución 4.0 son los valores.

Entonces fíjate que en la tecnología realmente puede impulsar a un joven a tener mayor participación en el mercado laboral, hacer un mejor emprendedor, etc. pero tal vez lo más importante hacer un mejor ser humano, pero si no se utiliza adecuadamente, si no se utilizan un conjunto de estrategias pedagógicas lo que se genera es, insisto cada vez una brecha más grande y una mayor desigualdad. Y te voy a decir otro. Santiago lo que no hace la tecnología, nosotros acabamos de realizar un estudio, un estudio con jóvenes entre 18- 32 años en diez ciudades, más de 2500 personas que equivalen a un universo de 4 millones de jóvenes, en 10 ciudades urbano, rural, empleados, desempleados, estudiantes, no estudiantes realmente un estudio muy completo; mira esto le preguntamos a los jóvenes cómo desean comunicarse con los demás personas, o no creería que los jóvenes que contesta: re sociales, WhatsApp, etc, etc, adivina que pidieron los jóvenes que repito representan un universo de 4 millones de personas, contestaron que lo que quieren es encuentro y diálogo directo con las demás personas y muchísimas pues va el manejo a través de la redes sociales, eso es algo que yo creo que en el programa de ustedes deberían analizar porque el paradigma es todo lo contrario que los jóvenes lo que están pidiendo es más res, más temas de tecnología Y lo que están pidiendo los jóvenes ahorita ese encuentro directo, eso es un primer mensaje y eso no lo hace la tecnología.

Segundo, Les preguntamos si han salido a marchar con todo esto que les está pasando los años de los meses recientes entonces les dijimos y como quieren o como se han manifestado: uno atrás de marchas en las calles, a través de debates en su familia, en su trabajo, en su entorno y a través de las redes pero fíjate, nuevamente para manifestarse las redes no son el primer lugar.

Después les preguntamos, que este tema es terrible, Les preguntamos en quien confía en los jóvenes, mira esto en su familia, en sus amigos, en su pareja pero un número de jóvenes entre 18:32 años cada vez más creciente manifiesta que no tiene a quién acudir.

¿O sea que están solos?.

Que se sienten solos.

Y que se desvaneció la institucionalidad.

Y que simplemente si quieren, si tiene algún problema dicen aquí en llamo, no tienen a quién llamar y fíjate lo interesante aquí es muy importante mirar cómo la tecnología puede apoyar o pues no apoyar el proceso y es que la tecnología muchas veces para algún joven lo que puede hacer es aislarlos del resto de la comunidad entonces por eso te decía que es un reto realmente pedagógico y no es un reto tecnológico, la tecnología finalmente lo podemos conseguir afortunadamente cómo usarla y apropiar la en las universidades pero la pedagogía no. Mira otro dato Santiago que puede ser interesante, nuestra universidad entre el 2013 y el 2020 ha invertido 66,000 millones de pesos, todas las universidades están realizando inversiones muy importantes en infraestructura y en infoestructura Y por supuesto en tecnología, 66,000 millones de pesos en los años recientes es un buen dinero.

Alcanza para la gaseosa.

Es un buen dinero, pero te repito la puesta financiera se hace, la puesta tecnológica se hace, pero la puesta pedagógica y la puesta de formar jóvenes con capacidades tecnológicas no es simplemente sentar a un joven y enseñarle a manejar la tecnología.

Capítulos:

01:23 Presentación invitado

03:59 ¿Qué está pasando con las universidades en el siglo XXI?

13:34 ¿Qué le ofrece la universidad a los jóvenes que vienen con conocimientos específicos previos?

20:40 Universitarios que emprenden

25:36 Nuevos procesos de aprendizaje en la universidad

30:11 ¿Cómo ve al ministerio de Educación adaptándose a esta transformación?