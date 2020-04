Entrenadores de la Selección Colombia se reunen de manera virtual

Debido a la cuarentena decretada por el gobierno nacional con el fin de evitar la propagación del coronavirus. Los entrenadores de las diversas categorias de la Selección Colombia se reunieron de manera virtual para dialogar con el fin de unificar y mejorar los procesos de entrenamiento en cada categoría.

En la reunión estuvieron presentes a parte de Carlos Queiroz los entrenadores de la Sub 20, Arturo Reyes, de la Sub 17, Hector Cardenas y el de la Sub 15, Jorge Serna. Además asistieron Mario Yépes, Iván Novella, y Sebastián Amin.

Por otro lado, se analizaron los perfiles de los jugadores que deben integrar las Selecciones Colombia y los mecanismos mediante los cuales se están escogiendo. Del mismo modo, se revisó el estado actual del fútbol juvenil en el país.