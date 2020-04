No seremos expertos ni eruditos en ningún campo de la educación. Pero de la Universidad de la vida somos decanos. Vea, usted puede saber cocinar las empanadas más PRO del mundo, pero al no saber venderlas, al no saber metérselas por los ojos a los demás, pues no sirve de nada ser tan PRO, para eso aparece este pódcast, para enseñarle a vender un carro varado, para enseñarle a venderse a usted mismo, para hacer lo que hacen muchos colombianos… vender humo, de hecho, este, el mejor pódcast de las plataformas musicales, es un claro ejemplo de cómo vender humo. Gracias por escuchar y compártalo que es gratis.