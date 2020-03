Procuraduría pide a MinSalud que se haga público el plan de contingencia

A través de una carta, el procurador general Fernando Carrillo, solicitó al Ministerio de Salud hacer público el plan de contingencia para atender a los cerca de cuatro millones de personas que estima el Instituto Nacional de Salud, serán contagiados por la pandemia del Covid-19.

En la misiva, señala que “cerca de 700.000 personas, que corresponde al 20% de los contagiados desarrollarán la enfermedad de forma severa o crítica: Las estimaciones indican que cerca de 500.000 personas con un desarrollo severo de la enfermedad requerirán atención intrahospitalaria y alrededor de 200.000 tendrán un cuadro crítico que potencialmente obligaría a su internación en una unidad de cuidados intensivos”.

No obstante, señala el documento, a la fecha no se conoce el plan de contingencia que el Gobierno Nacional ha estructurado, orientado al fortalecimiento del sistema de salud y en particular, al incremento del número de unidades de cuidados intensivos.