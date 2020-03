Congresista defiende propuesta sobre ayuda a iglesias por Covid-19

En medio de la emergencia que se está registrando en el país son varias las propuestas que han surgido por parte de los congresistas, una de ellas es la del senador de Colombia Justa Libre, Jhon Milton Rodríguez, quien hizo un llamado para que el Gobierno incluya dentro de las acciones que ha venido tomando el gobierno a organizaciones sociales, como las religiosas.

“Estamos solicitando al señor presidente se considere en la financiación de capitales de trabajo, a través de la banca en Colombia, las nóminas, los servicios públicos y los gastos operativos del capital de trabajo de las organizaciones sociales, como lo son las fundaciones, el sector religioso y el sector educativo”, explicó el senador.

La propuesta del congresista recibió críticas en las redes sociales, en donde se sostiene que las iglesias no pagan impuestos y en donde también rechazaron que se esté pidiendo algún tipo de ayuda, en especial, para el sector religioso. Sin embargo, el senador defendió su propuesta y manifestó que respeta los comentarios de las personas y que no está pidiendo ayuda para ningún sector en particular.

“Se está solicitando no un auxilio, ni un subsidio, ningún beneficio en particular. Solamente que se tenga en cuenta este millón de hogares, del cual dependen estas nóminas de esos sectores sociales y que obviamente están a la expectativa de este acompañamiento y apoyo. Estás organizaciones son claves en la restauración del tejido social en Colombia, más en esta crisis humanitaria que vive el país”.

El senador de Colombia Justa Libre agregó que “aquí hay que velar por las personas que hacen los oficios, el vigilante de esas entidades, el trabajador social, el psicólogo y las personas que lideran programas sociales de esas organizaciones que no podemos dejar por fuera de esa atención”.

Explicó que las iglesias han estado presentes por más de 150 años en procesos sociales, y que ante la crisis que se vive por la pandemia del coronavirus han estado entregado ayudas alimentarias y atención al adulto mayor, además de atención psicológica.