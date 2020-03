Un llamado a la unión: el nuevo video de Millonarios por el coronavirus

Recientemente, y en tiempos de aislamiento obligatorio por el coronavirus, Millonarios publicó un video en sus redes sociales en el cual, a través de divesas entrevistas otorgadas a los programas de Caracol Radio (6AM, El VBar, El Alargue), hace un llamado de unión de sus hinchas, además de recordar las medidas sanitarias pertinentes para proteger la salud propia y de los seres queridos.

"Hoy no estamos juntos porque no podemos. Hoy no podemos ir a la oficina, no podemos ir a la sede, hoy no podemos ir a las concentraciones, pero sí nos estamos dando una forma de unidad, estamos unidos", dijo el técnico albiazul, Alberto Gamero, en el inicio del video.

Posteriormente, el volante Jhon Duque recordó algunas de las medidas de seguridad para tener en cuenta: "Hay que cuidarse con el tema de las manos: lavarse las manos, cuando uno sale, con tapabocas. Este es un momento en el que todos tenemos que tener calma y la mejor decisión en este momento es quedarse en los hogares".

Video completo: