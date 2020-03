En Amigos TIC esta semana estaremos con el representante Juan Fernando Reyes Kuri, con el hablaremos de la historia clínica electrónica, sus orígenes, su implementación, el uso de inteligencia artificial, la personalización del servicio médico y la tramito manía que se podría evitar para llegar al fin de los carteles.



Hola buenos días, buenas tardes y buenas noches, un saludo muy especial a toda nuestra audiencia de Amigos TIC donde quiera que se encuentren. Como siempre en este podcast en el que nos dedicamos a temas de tecnología, emprendimiento, transformación digital y la innovación. Pues un personaje que no sirve de anfitrión don Santiago Pinzón galán, Mauricio Jaramillo, Denise Danielle Bourne, estamos extrañando a Jole Restrepo.



Le pido Santiago que nos presente el invitado.



Bueno pues tenemos una persona muy especial, un abogado para que vayan pensando los perfiles, de la Universidad San Buenaventura, con maestría en derecho público de la Universidad del externado, especialista en derecho administrativo y derecho constitucional y parlamentario, allá les damos una pista, profesor un universitario, columnista como integrante de la comisión primera constitucional permanente, y de la comisión especial de modernización. Alguien que trabaja mucho por su región, alguien que precisamente ha demostrado en su primer periodo en el congreso hacer cosas innovadoras e irruptivas, Que ahorita vamos a conversar, nos está acompañando a Juan Fernando Reyes que es el representante por el valle del partido liberal. Juan Fernando bienvenido.



Santiago pues un saludo de buenos días, buenas tardes, buenas noches a ustedes y a toda la mesa de trabajo un gusto estar aquí gracias por la invitación.



Genial pues en este momento que estamos aportas de iniciar las sesiones ordinarias del congreso, periodo 2020 que va a hacer una legislatura bien corta pues yo creo que deberíamos empezar por ahí con ese tema estrella y es en enero quedó ya promulgada la ley para la inter operabilidad de la historia clínica electrónica y pues claramente acá en este ejercicio que hemos venido desarrollando ya por dos años hablamos mucho de materializar en sectores lo que puede ser la transformación digital y este es un punto muy importante, ¿qué dice esa ley? ¿Para dónde va eso y que retos tenemos?.



Bueno, la ley 20 15 es muy importante para el país, yo creo que es una revolución en salud, yo creo que la salud va a cambiar después de esta ley significativamente, es una ley que va a salvar vidas, es una ley a través de la cual vamos los ciudadanos, los pacientes ya no vamos a tener que andar con la historia clínica debajo del brazo y básicamente son dos cosas, la primera insistimos en que todas las historias clínicas de Colombia deben ser electrónicas y no en papel, según datos del ministerio de Salud todavía el 46% de las historias clínicas, en una respuesta que nos dieron en un derecho de petición, son en papel una cosa que no tiene ningún sentido, entonces lo primero es que ya todas las historias clínicas, insistimos en la ley, deben ser electrónicas y lo segundo es que se tienen que compartir información, tienen que interoperar y lo que eso significa es que no importa usted a cual clínica vaya, con el número de la cédula el médico que lo vaya ver en ese momento va a conocer todo su historial médica, toda su historia clínica porque va a poder acceder a todos los datos clínicos de ese paciente sin importar en qué momento, en qué ciudad en qué hospital hay ido a recibir una atención médica o que le practiquen algún examen de laboratorio, o alguna radiografía o alguna imagen diagnóstica y eso por supuesto va a hacer sin lugar a dudas además de salvar vidas que es lo más importante, además de garantizar el derecho a la salud, va a hacer el sistema de salud muchos más ágil mucho más eficiente y se van a mejorar los diagnósticos y los tratamientos.



Representante, una inquietud que yo creo que les urgía muchos colombianos es ¿pero esto se va a materializar es en las clínicas de la ciudad? Qué pasa si uno está por allá en San Vicente de Chucurí, en ti Titiribí- Antioquía, o en el mismo socorro y eso que ya tenemos un hospital de nivel tres pero ¿Si va encontrar el paciente esa oportunidad de queso se materialice a lo largo y ancho del país?.



Eso fue una discusión que vimos en el congreso de la República cuando estábamos avanzando en la aprobación de la ley y a qué conclusión llegamos, lo primero es que el gobierno nacional tiene un año a partir de la entrada en vigencia es decir hasta enero del próximo año para reglamentar las condiciones técnicas de cómo se va a inter operar, de cuáles son los datos clínicos relevantes que van a ir en esa historia clínica electrónica y además de ese tiempo que es clave ahí cinco años a partir también de la entrada en vigencia de la ley para que comience a operar en todo el territorio Nacional abre pregunta porque dimos un plazo de cinco años? Justamente por lo que usted está diciendo entendemos que las ciudades, las grandes ciudades, las zonas urbanas, los hospitales de más alto nivel de más alta complejidad ya casi que están listos para eso, Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, buscar a manga, pero hay una ciudades y uno sectores, unas zonas rurales apartadas que todavía no tienen ni la tecnología, ni la conexión a internet necesaria para esto entonces cuál es el compromiso del gobierno nacional, desde el plan de desarrollo y la ley TIC, el principal compromiso si ustedes hablan con la ministra TIC es que haya conectividad en el país, es que todo el país esté conectado, y por eso y más ese plazo de cinco años durante este gobierno, pues eso nos ha prometido el gobierno, se tiene que conectar buena parte del país entonces digamos que ahí vamos avanzar, seguramente más rápido las grandes ciudades y más demorado algunos lugares más apartados de Colombia.



Ya hay algunas EPS u operadora de servicios de salud que tienen sistemas similares es decir si yo voy a mi médico y me atienden en, el laboratorio me lo hacen ellos mismos y yo voy a otro médico y el médico es de esa misma EPS Puedes revisar como mi historia y mis exámenes ¿vamos a empezar de cero a crear todo esto, es decir ya hay algunas que lo tienen, vamos a aprovechar esa información, vamos a comenzar desde un punto B porque ya hay algunas que tienen un punto a vamos a crear todo un sistema de cero para que esto sea posible?



Mire, buena pregunta y aquí vale la pena la aclaración, inicialmente antes de las discusiones de la ley todo el mundo creía que era un solo software que dijimos eso no va a ser un solo software lo que vamos hacer es que cada entidad, cada hospital, cada clínica va tener su software, el que ellos quieran, la obligación de la clínica, del hospital es compartir la información a una plataforma que va a crear y que va a administrar el gobierno nacional a través del ministerio de salud y el ministerio de las TIC y esas clínicas tienen que compartir esa información del paciente, qué información, los datos clínicos relevantes, no todos los datos clínicos, valga la Pena la aclaración, y la protección de datos ese es otro tema también importante, pero cuáles son esos datos clínicos relevantes, las discusiones del ministerio de salud nos decía mire es que no tiene ningún sentido que usted en esa historia clínica que vamos a empezar a compartir ponga los datos que a veces ponen algunas enfermeras por ejemplo, “el paciente está hospitalizado, tuvo fiebre de 38 y hoy no almorzó” pues ese no es un dato clínico relevante entonces a ver si se lo ponen en la historia clínica allí en el hospital pero eso no debería compartirse para que haga parte de esa historia clínica y de ese pasado clínico, de este paciente que sea relevante entonces el ministerio de salud va decir a través de un decreto cuáles son esos datos clínicos relevantes, ese mínimo de datos que tienen que compartir y a partir de ahí se genera la obligación por supuesto una vez expide el decreto del gobierno nacional para que todas las entidades comiencen a compartir esos datos.

Capítulos:

02:16 ¿Qué dice la Ley 2015?

04:48 ¿La historia clinica electrónica funcionará en todo el territorio nacional?

07:16 ¿Hay que empezar de cero la implementación de la historia clinica digital?

09:58 Proceso de elaboración de la plataforma

13:53 ¿Cómo ser incluyentes con las regiones?

17:04 ¿Qué alcances tiene la historia clínica digital?

20:13 Apropiación del conocimiento

25:20 ¿Cómo va el proyecto de ley?

29:53 ¿Las farmacias están involucradas en el proyecto?

32:15 Seguridad y privacidad

33:49 Contexto nacional