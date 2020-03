Fernando Gaviria recibió el alta médica y se recuperó del coronavirus

Buenas noticias llegan para el mundo del deporte luego de que se conociera que el ciclista colombiano, Fernando Gaviria, fuera dado de alta por los médicos en Abu Dabi tras dar negativo en los últimos tres tests de coronavirus que le practicaron.

El pedalista del UAE Team Emirates llevaba casu un mes internado en una clínica en Abu Dabi luego de que este diera positivo por COVID-19 luego de que el Tour de los Emiratos Árabes 2020 fuera suspendido como una medida de prevensión.

"Agradecer a todo el equipo sanitario que se ha ocupado de mi en los Emiratos Arabes por su excelente trabajo y dedicación, y a todos aquellos que me han apoyado durante este periodo de convalecencia y recuperación", escribió Fernando es cuenta de Instagram, en la que aparece con el personal médico que lo atendió.

Y añadió: "Los últimos tests que me han realizado han resultado negativos y los médicos me han dado el alta hospitalaria. Me enfoco ahora en poder volver a casa y reunirme con los mios. Espero y deseo que esta situación extraordinaria pase pronto para poder volver a la normalidad".