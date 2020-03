Rigoberto Urán le enseña el ejercicio más importante para la cuarentena

¿No sabe cómo mantenerse en forma mientras se encuentra cuarentena en la casa? ¡Rigoberto Urán le tiene la solución de una manera económica y efectiva! El ciclista colombiano explicó, a través de un video en sus redes sociales, una serie de ejericios que seguramente le pueden ayudar.

‘Rigo’ con su gracia y particular forma de ser habituales, mostró que el mejor ejercicio que se puede hacer durante la cuarentena por el coronavirus es... ¡Trapear! Un trapero y un balde con agua y jabón es todo lo que necesita.

"Ya que no podemos ir a gimnasio, no podemos salir a montar bicicleta vamos a trabajar en casa. Hay muchos ejercicios que podemos hacer en casa. Mucha gente se queja: ‘No es que yo no tengo los implementos no tengo el rodillo que no tengo la bicicleta’... No importa. (...) Todos podemos hacer estos ejercicios que son muy sencillos.", dijo ‘Rigo’ en su video.

Posteriormente, sacó un trapero y un balde con agua y, con toda la seriedad del caso, comenzó a mostrar el ‘paso a paso’ de cómo ejercitarse mientras hace oficio en la casa: desde meter el trapero en el agua y escurrirlo hasta las ‘técnicas’ para trapear correctamente.

Tutorial completo: