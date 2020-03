Ídolos de River Plate piden a ‘Juanfer’ Quintero que se quede

Los rumores sobre una posible salida de Juan Fernando Quintero en el mercado de verano ha generado mucha expectativa en el entorno de River Plate. Pese a que el técnico Marcelo Gallardo le ha expresado que cuenta con él, no ha sido tenido muy en cuenta, y el ‘10’ no oculta su deseo tener más minutos.

Respecto a situación, dos ídolos de River se pronunciaron. Se trata de Gonzalo ‘Pity’ Martínez y Sebastián Driussi, quienes, entre bromas, hablaron en un Instagram Live y le pidieron al jugagor de la Selección Colombia que no se fuera del club.

"Apareció el cabeza de dedo gordo... El chabón tiene una zurdita amigo, vos picá que él te la pone ahí adelante". (...) Te estamos metiendo una presión. ¿Adónde querés ir, hermano? Porqué no te quedás ahí a disfrutar. Ya paseaste mucho", comenzó diciendo el ‘Pity’, quien juega en el Atlanta United de la MLS.

Posteriormen, Driussi -hoy en el Zenit de Rusia- no escondió su admiración por ‘Juanfer¸ y aseguró que le habría gustado haber estado con él en el equipo: "Increíble. Cómo me hubiese gustado jugar con el gordo ese. El tipo es vegano, ¿viste que se quiere ir? No te vayas Juanfer, quedate en River, hermano. La rúcula ya la juntaste, la tenés toda y te hacés el boludo. Sos amigo de Maluma, ja", concluyó.