"El encierro es agobiante, pero se busca aprovechar el tiempo": Murillo

Jeison Murillo, defensa vallecaucano del Celta de Vigo de España, se refirió a cómo han manejado el aislamiento tras la crisis del coronavirus que azota fuertemente al país europeo. En diálogo con el canal de Youtube del Celta, desde su casa, Murillo aseguró que el encierro es "agobiante", pero que la para le ha servido.



“Hemos acatado las normas del club pero también de las autoridades por nuestra seguridad. Quedarse en casa sin poder salir es bastante agobiante pero se busca la forma de poder aprovechar el tiempo”, comentó el defensa vallecaucano.



No obstante, destacó que pese a este parón, no descuida su forma física: “Lo importante es mantener la forma física y estar preparado porque en cualquier momento puede volver la competición”.





Murillo destacó lo que ha sido su temporada en el cuadro español y resaltó la detención del campeonato, algo que considera le ha servido. “A nivel personal estoy contento porque el Celta me ha permitido tener continuidad, que es lo que me faltaba; este parón obligatorio me ha venido bien para descansar después de unos meses muy exigentes”.

Jeison Murillo ha disputado ocho partidos de LaLiga en la presente temporada con el Celta de Vigo.