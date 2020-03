“¡Qué el coronavirus sirva para reflexionar!”: 'Juanfer' Quintero

Ante la pandemia de COVID-19 varios futbolistas han invitado a sus seguidores a no salir de las casas para evitar un posible contagio. Uno de ellos fue Juan Fernando Quintero quien en su perfil de Instagram citó uno de los discursos del Papa Francisco.

"Está vida se va a ir rápido, no pelee con la gente, no critique tanto su cuerpo, no se queje tanto, no pierda el sueño por las cuentas". Escribió el volante de River Plate. Por último pidió a los líderes en la tierra que inviten a la gente a aceptarse a sí mismo y no a buscar la aceptación de los demás.

Vale la pena recordar a Asociación del Fútbol Argentina tan solo cerró las puertas a los aficionados para los partidos de la Copa de la Superliga. Sin embargo River Plate no estuvo de acuerdo con esta medida y decidió no presentarse en el terreno de juego para el partido ante Atlético Tucumán.