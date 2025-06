Alarma en zona rural de Pijao, Quindío por ataque de un oso al ganado, van 16 reces muertas

Armenia

Un oso andino tiene alarmados a los campesinos de la zona rural de la cordillera del Quindío entre los municipios de Pijao y Génova, 15 reses han muerto debido al ataque del oso

Desde hace varios días, en las fincas Argelia y Pinares, ubicadas en la vereda La Palmera zona rural del municipio de Pijao, Quindío, han sido escenario de ataques por parte de osos andinos.

Rosembert García Puerta, ganadero y uno de los principales afectados, compartió su testimonio con Caracol Radio Armenia sobre las vacas que han sido atacadas por estos osos “Resulta que hace más o menos un mes, un mes y medio, apareció un oso por acá en la finca, y mató los terneros de estetos, más o menos de un año para arriba. Mató unos diez animales. Entre ellos, entre esos diez animales, tres novillas adelantando. Y esta última semana volvió a aparecer, se había ido y volvió a aparecer y lleva como otros seis animales. Una que había dejado herida el sábado, amaneció muerta.

Y agregó “El sábado tenemos unos radios de comunicación en toda la vereda y un vecino me avisó que de la otra finca veían el oso persiguiendo los animales en pinares y bajé de la Argelia a pinares y había matado a uno pequeño que está ahí en la foto. Y subí a las dos de la tarde para acá, para la Relia, que se demora uno más o menos una hora. Y por el camino él lo está persiguiendo ya acá arriba, los de la Argelia ya los estaba persiguiendo. Hizo tirar dos a la quebrada y una que quedó viva y de la otra que cayó a la quebrada, se reventó el golpe, se le alcanzó a comer una oreja y la rompió por el lomo y la otra la dejó herida. Esas son las más recientes del sábado. Cuando yo llegué donde se las estaba comiendo, se las estaba comiendo vivas.

Primero vino un oso negro con la trompa o el hocico café. Era negro con el hocico café. Lo vi dos veces y un día los perros lo hicieron para un árbol y yo me acerqué a ver a qué latían los perros. Era un oso trepado y me mostraba la garra y me gruñía. También he visto un oso careto de anteojos. Se pasaba comiendo ramas por ahí y carroña, él come carroña. Lo que encuentra muerto se lo come. Bastante grande, más o menos de unos 250 kilos de peso. Pero ese no hacía daños, pero ahora resulta que el más o menos el que está por ahí esta semana es careto y come y está haciendo daño.

También manifiesta una creciente preocupación y es que los osos se han aproximado a menos de una cuadra de sus casas, siguiendo a las vacas asustadas que intentan escapar.

Las autoridades del Quindío están analizando las denuncias, y programar visitas a la zona, delegados de la CRQ ya se reunieron con los afectados, además están reiteraron el llamado a los campesinos y ganaderos a proteger las reses, pero no atacar el oso, ya que hay un plan de manejo ambiental por parte de la Corporación Autónoma Regional del Quindío.

El secretario de agricultura del departamento Bryant Naranjo dijo que avanzan en proyectos desde la dirección de desarrollo sostenible realizando un control de fauna y flora donde un equipo visita los predios en los diferentes municipios.

Fue claro que el proceso de visitas es también a predios privados donde se pueda generar afectación a los productores y evitar el conflicto con la especie. En cuanto al caso puntual, dijo que no cuentan con un reporte oficial, sin embargo, redoblarán los esfuerzos para mitigar dichas problemáticas en la comunidad.