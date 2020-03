Los temas más 'calientes' de los que se hablará en la asamblea de Dimayor

La sede de la Federación Colombiana de Fútbol, en Bogotá, será el sitio de reunión de las principales cabezas del fútbol nacional, quienes se encuentran después de la asamblea que se celebró el pasado 31 de octubre en la que, entre otras cosas, decidieron que Dimayor no puede entrar a disputas laborales de los equipos.

Más allá de eso, la asamblea de este miércoles puede resultar álgida por la oposición que se ha generado dentro de los presidentes de los clubes por temas como la televisión internacional, el canal premium y la reducción a cinco suplentes por partido.

El dinero de la televisión internacional sigue sin aparecer

En julio de 2019 se dio a conocer que la Dimayor y el fondo Prudent Corporate Finance (PFC) habían firmado un contrato para que la firma fuese la encargada de llevar el fútbol colombiano al exterior: América del Norte, Europa y Asia verían la Liga, el Torneo y la Copa.

Sin embargo, han habido problemas legales con la empresa en los Estados Unidos, que no han permitido que el negocio comience a andar y en repetidas ocasiones Vélez ha asegurado que este tipo de venta de derechos no son sencillos, en sus palabras "no es ir a una notaría, firmar y ya". Lo cierto es que el dinero sigue sin llegar a los clubes, de los cuales se estima que 23 estarían en quiebra.

La idea inicial es que el acuerdo comenzara a regir desde este 2020 y por los próximos 10 años con una inversión de 60 millones de dólares, los cuales irían en partes iguales para todos los equipos.

Repartición del dinero por televisión

Ya hay una propuesta en firme que será presentada en la nueva asamblea en la que se busca equidad en los porcentajes que reciban los clubes de la Dimayor según rendimiento, afición, rating e historia, algo por lo cual se ha venido peleando desde hace un tiempo entre los presidentes de los equipos más populares.

Lo que se pretende es que el 30 % del dinero sea repartido en partes iguales entre los 36 clubes, un 20 % repartido entre todos en base a los resultados deportivos, otro 20 % por notoriedad (rating y asistencia), un 15 % entre los clubes con afiliación clase A, un 5 % para clubes que hayan obtenido su licencia ante Dimayor el año anterior, un 5 % entre todos por rendimiento en los últimos cinco años, un 3 % entre los equipos del Torneo (Segunda División) en partes iguales y un 2 % entre los equipos ascendidos a la Liga y los descendidos al Torneo.

De ser aceptada la propuesta, entraría en vigencia a partir del 2021 y se esperaría que además de la televisión convencional y el canal premium, también esté incluido el dinero de la televisión internacional (Prudent Corporate Finance).

Denuncias por presencia de apostadores dentro del fútbol nacional

El fin de semana Eduardo Pimentel (dueño del Boyacá Chicó) enfureció y acusó al arbitraje local de estar siendo influenciado por las apuestas a la hora de tomar decisiones, no solo en el juego ante Alianza Petrolera, sino en diferentes momentos.

Aunque el empresario dice estar recogiendo pruebas para certificar su denuncia, Ignacio Martán (presidente del Cortuluá), aseguró en las últimas horas que tener a una casa de apuestas deportivas como patrocinador principal del fútbol colombiano está muy lejos de ser una buena idea.

Suplentes por partido

Desde este 2020 se estableció en el reglamento de la Liga que por partido solo se permitirían cinco jugadores en el banco de suplentes, lo que redujo en dos las posibilidades de los entrenadores a la hora de planificar y resolver un partido.

Entrenadores como Juan Carlos Osorio, Alexandre Guimaraes, entre otros, sentaron su voz de protesta en el momento que se conoció el cambio, mientras que después lo hicieron algunos dirigentes como Juan David Pérez (Nacional) y Fuad Char (Junior).

El gran problema en este punto es que si se llega a un acuerdo para recuperar los siete suplentes, por obligación tendría que haber un cambio en el reglamento, que en términos legales podría ser una piedra muy grande en el camino para implementarlo desde ahora.