Agradecemos a los invitados que aceptaron la invitación a participar de este episodio: Andrés Burgos, Antonio García Ángel, John Alexander Barrero, Jorge Andrés, Jesús Duque Lovera, Oscar Gómez, Mario Chejab, Esteban Duperly.

Editamos este programa en el marco de una coyuntura del país. Algunos hombres que se habían comprometido a apostarle a la paz y a la construcción de masculinidades solidarias, justas y amorosas, han decidido recular y retomar las armas y el uso de la fuerza. Este hecho nos tiene profundamente tristes y nos hace pensar que ahora, más que nunca, tenemos que cuestionar las masculinidades hegemónicas que se regocija infringiendo las normas, usando la fuerza y burlándose de todo aquello que cuestione sus modos de vida. Estamos en mora, como país, de ofrecer, sobre todo a los hombres jóvenes, modelos a seguir donde el cuidado de la vida, la honestidad, la conversación, la fragilidad y la vulnerabilidad sean las apuestas más preciadas. Esta masculinidad toxica les hace daño a ellos y a nosotras. Por eso nos lanzamos a conversar con algunos hombres de nuestra generación para co-construir ese mundo posible. Con ellos hablamos acerca de lo que es ser hombre, de cómo ven a las mujeres de su generación, de la vida en pareja y de la paternidad. Nos encantó escuchar a hombres sensibles, amorosos, que cuestionan las masculinidades violentas y ciegas. Otro mundo es posible y ya existe en las esquinas de este país. Les invitamos a sumarse a la construcción de paz. En esta travesía de la cuarentología donde hemos construido muchas preguntas a las que le vamos encontrando respuestas en el camino, no estamos solas. También caminamos con hombres que tal vez se están haciendo preguntas similares. Quisimos empezar este episodio escuchando qué piensa los hombres de 40 acerca de las mujeres de su generación. Escucharles nos reconforta. Nos ven tal cual nos sentimos: sabias, fuertes y seguras. A esta edad, en distintos niveles, nos hemos liberado de la mirada masculina validadora, sin embargo, la sintonía es clave, nuestros profundos procesos internos y vitales deben ser reconocidos pues sólo así, co- construimos una vida adulta en la cada vez es más fácil encontrarnos. También nos preguntamos, ¿cómo ven a los hombres de su generación? ¿Cómo es ser hombre y estar en el cuarto piso? Que bello saberlos introspectivos, cuestionando la masculinidad hegemónica, encontrando y permitiéndose ser sin tantos "debería' en la piel. Son hombres sensibles a la muerte y con muchas ganas de amar y ser amados. Hombres que están un poco más en sintonía con sus cuerpos y aunque reconocen que el cuerpo no es el mismo, la experiencia es la que guía el camino Seguimos el viaje preguntándoles qué diferencias encuentran en relación con los hombres de sus familias. Se sienten hombres distintos, que están construyendo una masculinidad en la que las posibilidades son múltiples, donde la incertidumbre y la libertad tienen la batuta y eso les permite explorar territorios de la vida antes prohibidos para ellos. ¿Y entonces cómo se sienten frente al amor y la construcción de pareja? Resonamos con sus apuestas, la vida amorosa ahora tiene múltiples caminos, la soledad puede ser un territorio exquisito y fértil, así como compartir la vida en pareja en donde se hacen apuestas de largo plazo en las que el gozo, la complicidad y la tranquilidad son las mayores conquistas. Finalmente ¿cómo paternan los cuarentologos? En este momento de la vida los hombres de nuestra generación, al igual que algunas de nosotras, se hacen la pregunta acerca de la paternidad mientras que otros ya tienen claro el camino. Quienes eligen hacerlo, paternan de manera más amorosa asumen su rol con mayor presencia y se entregan a la maravilla que se despliega en el cuidado de la vida. Al ser ellos...