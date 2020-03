El vegetarianismo es una opción muy interesante, muy respetable pero no, no es en Colombia la que va a ayudar a que resolvamos nuestros problemas ambientales.

Esta semana tendremos una invitada muy especial muy especial Brigitte Baptiste Biólogo bióloga referente, referente en temas de transgénero, en temas ambientales, la rectora de la Universidad EAN.

Hola buenos, días buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes desde Colombia originamos para hispanoamérica y para el resto del mundo este podcast Amigos TIC, El programa de transformación digital, emprendimiento, tecnología e innovación, en el que lo hacemos justamente un grupo de amigos que nos acompañan como siempre @ddbourne, @santiagopinzong, @mauriciojaramil, excusa hoy se excusa Jole Restrepo, @jolerestrepo.

Estamos extrañando a Jole hoy.

Segunda falla consecutiva creo que tendremos que tomar medidas drásticas.

En nuestro ranking de puntualidad Santiago y Jole van mal.

Hoy tenemos una invitada muy especial, es una bióloga colombiana, una verdadera referente en estas en estas ciencias y en muchísimos temas en los cuales pues ha tenido una voz cantante en el concierto nacional, ella además de ser bióloga es PHD honoris causa en gestión ambiental del Instituto universitario de la Paz, es experta en temas ambientales y de biodiversidad, la conocí de hecho cuando fue directora del Instituto de investigación Alexander von Humboldt y actualmente es la rectora de la Universidad EAN, esta bióloga es además magister en conservación y desarrollo tropical de la Universidad de Florida en Estados Unidos y bueno ha realizado distintos estudios de posgrado. Pues no está invitada muy especial le damos la bienvenida a Brigitte Baptiste.

Hay que transforma a la universidad de hecho juego también, obviamente, como persona transgenero con esa idea de que la idea también tiene que cambiar de género, de mentalidad y de cuerpo, todo estamos cambiando.

Pues un saludo muy especial a toda la audiencia, muchísimas gracias por la invitación a participar de este espacio.

Con semejante presentación uno puede hablar de muchos temas pero creo que arrancaría por el último que es el actual un tema creo que muy importante abarcarlo de esa manera ¿cómo ve la educación hoy en Colombia? cómo lo ve de la universidad que se esté desarrollando en la transformación digital, tuvimos hace mucho tiempo Juanita Rodríguez que su vice rectora y pues obviamente está en otro rol y uno verlas a ustedes trabajando en equipo, ahora de temas de innovación, de ciber seguridad, disruptivo, algo especial pero oírla a usted contándonos cómo ve esta lógica ahora pues que ya está en la universidad cambiando eso.

Si, ha sido un privilegio trabajar con Juanita porque realmente tienen la mente lo que para otros es futuro, para ella presente podemos realmente hacer una diferencia yo creo que en la universidad. Tal vez lo más importante es esa coyuntura que está viviendo la educación no sólo en Colombia sino en todo el mundo que está enfrentándose a la incorporación de las nuevas tecnologías en toda la prestación de sus servicios pero también entender cuál es el público y cuáles son los nuevos requerimientos que requieren los estudiantes y que tiene la sociedad en general, como combinamos esas dos cosas el interés de las personas, el modo de trabajar y de estudiar que tienen ahora los jóvenes con toda la oferta de tecnología. Yo creo que ahí hay unos desfases importantes la gente está encontrando una expresión y una cantidad de posibilidades en las nuevas tecnologías que a veces la universidad no está entendiendo y a veces viceversa en la universidad está proponiendo cosas cómo está desarrollando en incorporando procesos tecnológicos que la gente no está acostumbrada a usar de esa manera, entonces yo creo que necesitamos es un trabajo un poquito acelerado, de discusión sobre la aplicación de las nuevas tecnologías a todos los campos de la sociedad pero en el campo de la educación de manera muy particular porque la universidad antes eran edificios, eran campus, era la vida colectiva durante 45 años eso yo creo que se acabó.

La universidad sin los espacios no era universidad.

Ahora la universidad es un punto de encuentro indudablemente mucho más que una serie de aulas en donde vamos a escuchar a un profesor, escuchar profesores también ya pasó el pasado, los profesores son ahora promotores, facilitadores, acompañantes en mesas de trabajo como esta yo creo que esto es muy parecido a lo que va pasar.

Y generan es eso, conversaciones.

Conversaciones que además como aquí van a estar escuchando miles de personas y que esas miles de personas pues eventualmente en la página web van a poder incluso desarrollar ejercicios, van a poder inscribirse, para poder tener reconocimiento de más o menos grado con el ministerio con la universidad para validar sus esfuerzos, entonces el panorama que se presenta es de muchísima diversidad de alternativas, hay que experimentar obviamente no sabemos muy bien que cara van a tener los programas y la ubicación de los próximos programas pero no se encanta esa idea de experimentar.

Brigitte, nosotros aquí en amigos hablamos muchísimo y usamos el término de hackear los sectores, de hackear esquemas que son muy tradicionales y de alguna manera la universidad también se presenta también como la hacker de las universidades y también hemos escuchado un término de una universidad trans, de transformación. Explique un poquito ese concepto ni cual ustedes están metiéndose.

Bueno el eje central y el propósito superior de la universidad sigue siendo el emprendimiento sostenible es decir la incorporación de sostenibilidad como un eje de la reflexión en todos sus programas en su quehacer universitario, en su proyección de servicios y de apoyo a la sociedad, le prendimiento sostenible implica también una definición o una abstracción a una idea de sostenibilidad y la sostenibilidad es ante todo una búsqueda permanente de mejorar los negocios y los emprendimientos en relación con el ambiente, es hacer buenos negocios para la sociedad que también sean buenos negocios para la biodiversidad y para el ambiente, para afrontar el cambio climático y demás entonces la idea es de transitar hacia modelos de producción, modos de vida más sostenibles pero eso implica un cambio, implica insistir en cambiar y cambiar si adelante, es decir innovar, incorporar toda la capacidad creativa que tener la sociedad los modelos productivos, expandirlos y devolvérselos a todos los interesados, entonces hay que transforma a la universidad de hecho juego también, obviamente, como persona transgenero con esa idea de que la idea también tiene que cambiar de género, de mentalidad y de cuerpo, todo estamos cambiando.

La universidad, y en concreto la EAN está en una fase de experimentación y es fantástico y el error se permite, la transformación digital implica cambios de procesos, de equipo, de talento, de modelo de negocio ahora pregunta cuál ve que sea usted el negocio de la universidad el futuro cierro pregunta cuando es la competencia no es la universidad de al lado ni la universidad tradicional sino también plataformas como la Platzi ¿cuál es el modelo es negocio? Ya El cartón como que va dejar de serlo.

Ya el tema se creció.

Sí, recibimos señales ambiguas digamos en ese sentido.

No de uno en ese sentido.

Hay de toda clase, pero por ejemplo este semestre se incrementó toda la demanda de estudios presenciales nuevamente, volvió a crecer.

¿cuántos estudiantes tienen la EAN?.

9000 estudiantes se matricularon más de 8300 estudiantes que es una cifra muy buena para nosotros, con predominio de ambientes presenciales entonces no tenemos señales claras de qué cosa puede estar pasando, indudablemente la educación virtual llegó para quedarse y seguramente evolucionaremos hacia un tema de combinación de ambientes, ayer discutíamos cómo hacer para que un estudiante virtual tenga exactamente la misma calidad, la misma respuesta y experiencia universitaria que un estudiante presencial compensando aquellos aspectos que definitivamente lo presencial proporciona con otro tipo de experiencias pero que una persona puede estar un semestre en virtual porque se fue a viajar qué es lo que están haciendo ahora los estudiantes, no pare, no interrumpa para nada su experiencia pueda volver nuevamente y eventualmente tomas dos cursos virtuales, dos cursos presenciales porque también estoy antes que les gusta estar con docentes estrella, conducentes que los inspiras mucho y los quieren ver, los quieren tocar.

La universidad tiene que seguir construyendo teoría, tiene que seguir haciendo conceptualización de las cosas, pero también tenemos que acelerar y yo digo hay que acelerar mucho porque los temas ambientales son absolutamente compulsivos en este momento, necesitamos que la gente responda a esto que se nos viene encima.

Sí, además porque no todos aprendemos igual entonces algunos necesitan esa porción de presencial.

No, y ver a los amigos y conseguir novio eso es absolutamente importante en la universidad.

Vivir en sociedad.

Yo le iba preguntar eso y es precisamente la lógica de, ya me van a regañar por hacer tantas preguntas.

Discuten...

Iba a preguntar, que hablando innovación desde la di y es pionera la he han quedamos la cátedra ANDI, con ese tema de sociedad, el tema de empresas, el tema de entender que es el aparato productivo, como en la academia o el sistema educativo trabajar en desarrollo, emprendimiento es muy importante la naturaleza de la universidad pero ¿cómo ve usted se relación en que la gente no asimila eso en el Ministerio de Educación? el tema de facilitarle a ustedes la flexibilidad de poder tener otros contenidos no es el cambio de mentalidad que uno ve podría ayudarles a ustedes también hacer más cercanos a los futuros estudiantes.

Bueno en un proceso también de negociación y de mutuo reconocimiento, indudablemente el carácter público que tiene toda la educación en Colombia tenemos que responder y tenemos que estar siempre dispuestos a entregar los mejores resultados ya que nos vigilen el ministerio sin embargo por ejemplo con el decreto 13-30 que es uno de los más recientes del año pasado flexibilizó muchísimo las opciones de oferta académica de todas las instituciones del país y está digamos a la expectativa de ver cómo respondemos nosotros, sigo hablando ando un poquito se van abriendo espacios y según reaccionemos las universidades me imagino yo que también entraremos en nuevos espacios de posibilidad, así que yo creo que si hay una buena tendencia a que la educación sea más adaptativa y eso incluye por supuesto toda clase de modelos que las nuevas tecnologías van a permitirnos adoptar.

Voy a aprovechar tu pregunta, volviendo un poco el anterior pero uniendo lo que nos decía Santiago yo creería que tal vez una de esas razones por las que aumentó las matriculas presenciales es porque están viendo “ se está refrescando esto, hay cosas nuevas, se vienen cosas nuevas” Y precisamente en ese se ven cosas nuevas así como tienen ahora este convenio, alianzas con la ANDI y están presentando un nuevo producto chévere saber ¿cuáles podrían ser esas nuevas carreras que vienen o esas nuevas oportunidades que tienen los futuros estudiantes de la vean que están pensando?

Bueno una modalidad inspirada en esta catedral es tener cátedras con otros gremios, con otros agentes de la sociedad que colectivamente estén interesados en una educación más directamente conectada con lo que hacen entonces ojalá podamos constituir alianzas con medios de comunicación por ejemplo, con distintas empresas porque también es importante que los estudiantes tengan experiencia de formación dentro de la empresa cada vez más para generar agendas comunes, entender dónde están los retos reales de innovación, donde están las posibilidades y así nos vamos ahorrando no se espacios muy conceptuales que digamos están aburriendo a la gente, no quiere decir que no sean fundamentales la universidad tiene que seguir construyendo teoría, tiene que seguir haciendo conceptualización de las cosas, pero también tenemos que acelerar y yo digo hay que acelerar mucho porque los temas ambientales son absolutamente compulsivos en este momento, necesitamos que la gente responda a esto que se nos viene encima.

