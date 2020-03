Harry Styles fue víctima de atraco la noche de San Valentín

Posiblemente el pasado día de San Valentin muchas de las estrellas internacionales disfrutaron de un gran día. Sin embargo, esto no ocurrió en el caso de Harry Styles.

El cantante fue víctima de un robo con una navaja, cuando se dirigía para su mansión, ubicada en una comunidad residencial preferida por famosos, llamada Hampstread en Inglaterra.

A pesar que el artista se había negado a dar declaraciones sobre el gran susto que se llevó, se animó a relatar lo que ocurrió la noche de San Valentín.

En una entrevista con el programa de radio Howard Stern. Styles, contó detalles de lo ocurrido, “Estaba regresando a casa luego de ver a un amigo. Me encontraba a cinco minutos de mi puerta y vi a un grupo de chicos que llevaban capuchas y sus caras cubiertas, algo que me pareció muy raro. Me di cuenta que habían cruzado la calle en mi dirección y encontes escuché ruido de pasos apresurados, como si intentaran alcanzarme. Crucé la calle y ellos hicieron lo mismo”.

Los asaltantes intentaron venderle marihuana, pero, luego le pidieron a Styles darles todo lo que llevara. El cantante señaló que los hombres tomaron el poco dinero que tenía en ese momento.

Sin embargo, todo empeoró cuando los delincuentes le exigieron su celular, Styles se rehusó, debido a la cantidad de información de carácter personal, además, tendrían acceso a todas sus cuentas.

“Uno de los hombres me dijo que pusiera la clave en el celular y otro se levantó la camisa para que viera que llevaba una navaja metida entre los pantalones. Le dije que no podía desbloquear el teléfono. Él respondió: “Tienes 10 segundos” y empezó a contar”. Relató el artista.

En ese instante, dos carros pasaban por el lugar, Styles intentó llamar la atención para conseguir ayuda, pero no lo logró. Los asaltantes se distrajeron y fue cuando el artista decidió huir.

“Me di la vuelta y empecé a correr hacia la zona residencial en donde vivo”. Añadío el cantante. Además, Stylels contó que al parecer los ladrones se cansaron de perseguirlo, pues ya tenían el dinero.