Contundente mensaje de Residente por su canción 'René'

Varios seguidores del reconocido cantante Residente se mostraron preocupados tras el estreno de su última canción 'René', la cual tiene una letra melancólica y triste en algunas ocasiones. Por este motivo, el artista decidió aclarar con todos los internautas que el tema fue escrito en otra época de su vida.

"Quiero que sepan que este tema lo escribí hace dos años y medio mas o menos. Lo quise sacar cuando yo estuviera listo. Estamos bien ahora", declaró Residente en una publicación de Instagram en la que se puede observar un tweet del 2011, una de las épocas más difíciles para el artista por los 110 conciertos que tocó durante dicho año.





Además, Residente declaró que la canción la escribió después de un día muy difícil en México en el que no quería salir a tocar. "Tuve que llamar a mami, me sentía mal y no sabía porqué. Quería tirarme del balcón y no sabía porqué", narró el artista en otra publicación de su Instagram.

La canción, que ha tenido gran acogida entre los seguidores del exvocalista de Calle 13, narra con nostalgia algunos aspectos personales de la vida de René (nombre real de Residente), momentos de su infancia, su carrera, su divorcio y su vida en Puerto Rico. "Nunca pensé que este tema conectaría con tanta gente al mismo tiempo", declaró el artista.

Escuche aquí la emotiva canción de Residente: