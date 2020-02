¿Usted qué haría si la actual pareja de su ex es Lady Gaga?

Es inevitable preguntarse quién será la nueva pareja de su ex. ¿A qué se dedicará esa persona? ¿Cómo se llamará? ¿Será mejor que yo?

Parecería una broma pensar que su expareja podría conocer a una súper estrella y enamorarse.

Precisamente eso fue lo que le pasó a la periodista Lindsay Crouse, quien descubrió que su exnovio es el actual compañero sentimental de la cantante Lady Gaga.

Millones de personas se preguntaron sobre la identidad del misterioso hombre con quien Gaga intercambió besos y abrazos durante la final de la NFL, el Super Bowl.

Se trata de Michal Polansky, quien dirige una fundación dedicada a la investigación de la inmunoterapia contra el cáncer. Además, fue uno de los cofundadores de Facebook y el creador de Napster.

Para Crouse, fue una gran sorpresa la confirmación de la relación entre Polansky y Gaga, tanto así que publicó un artículo en The New York Times, titulado: ‘La nueva novia de mi ex es Lady Gaga’.

La periodista reveló haber mantenido un noviazgo durante 7 años con Polansky. Además, en el texto, intenta explicar cómo una persona puede reaccionar al enterarse que su antiguo amor ahora es el novio de una de las mujeres más famosas del mundo.

Crouse, busca responder una pregunta que se hizo a sí misma: ¿Cómo se compara una con Lady Gaga?. Sin embargo, llegó a la conclusión de evitar hacer comparaciones que puedan hacerla sentir mal.

Por otro lado, el artículo está lleno de halagos hacia la cantante y realiza un análisis sobre su vida, "La cuestión es que Lady Gaga lleva el estilo de vida ambicioso que no paramos de repetirnos que todas las mujeres deberían de abrazar. Recuerdo leer una cita suya, probablemente en Instagram, que decía: 'Jamás permitas que nadie en este mundo te diga que no puedes ser exactamente quien quieres ser'".

A pesar que en ningún momento la autora revela el nombre de su expareja, afirma que el hombre y ella, ya no son amigos, al parecer él la bloqueó tras la ruptura.