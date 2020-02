Freddy Contreras estaría trabajando con Beat a pesar del veto de la empresa

Freddy Contreras, el extaxista que tras la salida de Uber "mandó a lavar y planchar" a las mujeres que trabajaban con esta plataforma, reapareció luego de que se le viera en las oficinas de la compañía Beat.

En un video que circula por redes sociales se le ve utilizando la aplicación de Beat y listo para prestar el servicio.

"Quiero mostrarles ahí entró un servicio en Beat. Según ellos, no reciben a nadie. Estamos camuflados, vamos a mostrar que opinan los pasajeros sobre la seguridad de nuestras plataformas; todo fríamente calculado. Me odiaban, me odian, pero me reciben en cualquier plataforma. Eso está muy bien. Gracias ilegalidad", dijo Contreras en el video.

Cabe destacar que, según Beat, al extaxista no se le había dejado trabajar por la plataforma debido a que cuando realizó las pruebas para entrar a trabajar no alcanzó la calificación necesaria.