"Un engaño más de Uber", el rechazo de Robledo tras el regreso de la app

Luego de conocer la noticia del regreso de Uber al país, el senador Jorge Robledo del Polo Democrático, se refirió al reajuste de la plataforma que pasó de brindar un servicio de transporte, a ofrecer contratos de alquiler de vehículo con conducción.

"A la conclusión que hay que llegar es a que este es otro engaño de la empresa. Ahí no hay ningún cambio realmente sustantivo. Todas las ilegalidades de la empresa se mantienen intactas", señaló el congresista en rechazo al retorno de la aplicación.

Además precisó, "cuando la empresa se disfraza y dice que no es una empresa de transporte, viola la ley. Cuando la plataforma no está autorizada por el Ministerio de Transporte, viola la ley. Cuando utiliza como taxis carros de servicio particular, viola la ley. Cuando fija tarifas comete un delito penal que da hasta 36 meses de cárcel. Cuando los carros no tienen los seguros que deberían tener, también violan la ley".

Para el senador, la nueva medida con la que Uber se reinventó, "es otra argucia de Uber para seguir violando la constitución y las leyes de Colombia. Presentar como legal lo ilegal". Además, destacó que, "entonces no se necesita ley; ese es finalmente el mensaje que envían a los colombianos".

"No hay que creerle a Uber. Es otro engaño de esta transnacional. Es lamentable que aquí llegue una empresa extranjera, se instale en Colombia y ni siquiera cumpla con la constitución, y además intente engañar a los colombianos al respecto", concluyó.