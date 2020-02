Ivan Valenciano criticó el precio de la boletería para ver a la Selección

Ivan Rene Valenciano en medio del programa VBar de Caracol Radio contó una particular historia con dos boletas que fueron regaladas por Ramón Jesurum y además criticó el alto costo de la boleteria para ver a la Selección Colombia.

Según comentó Diego Rueda el 70% de los asistentes al estadios son de personas provenientes del centro del país. Ante esto el director del programa le preguntó a Iván Rene Valenciano si el costo de la boleta era alto o adecuado para los ciudadanos de Barranquilla

"Es supremamente cara para la gente de Barranquilla, yo vivo en un barrio cerca al estadio y he tenido la posibilidad de compartir con la gente y los que son de ahí o de escasos recursos no pagan una boleta de esas, no por que van solos sino porque van con su hijos o su pareja. Además la cerveza es supremamente cara en el estadio, mejor me la tomo afuera" respondió el exjugador.

Después de esto contó que una vez le fueron obsequiadas dos boletas, las cuales prefirió vender en un semáforo por $900.000 pesos que asistir al estadio "Dure cuatro días sabroso".

Vale la pena recordar que la boleta más barata sera de $78.400 pesos (Lateral Sur y Norte), mientras que la más costosa será de $425.300 pesos (Occidental Baja y Alta).