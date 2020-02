Majo y Yuri Vargas incendiaron las redes con foto en traje de baño

María Jose y Yuri Vargas están catalogadas como unas de las hermanas más famosas y queridas de la farándula colombiana. Yuri la mayor publicó una foto en su cuenta de Instagram junto a su hermana que enamoró a sus seguidores.

En la imagen ambas lucen un traje de baño posando contentas y disfrutando de las vacaciones en las playas de Cartagena. La foto está acompañada de un mensaje “Momentos que no cambio en mi vida. Gracias por compartir lindura” escribió la Yuri.

La publicación cuenta con más de 164 mil likes, en dónde muchos de sus fanáticos respondieron con halagos. “Sobredas de belleza y talento”, “Que impresión son igualitas” “No se cuál es cuál, es que son idénticas. Par de bellezas”. Entre los comentarios más destacados se encuentra el de la actriz Natalia Reyes quien escribió, “No no que bella las dos! Qué alegría tenerlas en casa”.