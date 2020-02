Víctimas de falsos positivos dicen sentirse más ofendidas por Montoya

Familiares de víctimas de falsos positivos han manifestado su estupor e indignación por las declaraciones del general en retiro Mario Montoya ante la JEP, justicia a la que comparece por su relación con esos delitos, ocurridos mientras fue comandante de las Fuerzas Militares.

La declaración que se cumplió ayer y hoy en la sede de la Justicia Especial de Paz en Bogotá tenía carácter reservado, pero las víctimas acreditadas sí tuvieron acceso a la sala y han contado apartes de las intervenciones del exmilitar.

De la que más se han quejado es de una respuesta a la pregunta de una magistrada sobre cómo creía Montoya que se podría evitar en el futuro la repetición de falsos positivos. Su respuesta fue en el sentido de que el problema es la falta de profesionalización del Ejército, que está formado por personas de las clases sociales más bajas.

“Me duele decirlo, pero los muchachos que van al Ejército son los de abajo, los de estrato uno, no van los de estratos 2,3 y 4. Nos toca enseñarles cómo se utiliza el baño, cómo se utilizan los cubiertos, entonces no es fácil doctora, por más que usted enseñe, instruya (…) Para que eso no se repita, se debe mejorar la calidad humana, que el servicio sea obligatorio, para todos”.

Las víctimas presentes en la diligencia judicial se sintieron ofendidas por las declaraciones denigrantes del general en retiro Mario Montoya hacía sus familiares.

OTROS APARTES DE LA DECLARACIÓN

¿Entre los 200 que han manifestado presión por presentar bajas?

RESPUESTA MARIO MONTOYA: Yo exigí resultados operacionales, yo exigí operaciones, no bajas. Nadie puede decir que el general Montoya mando a matar, ni que me enteré que habían matado. El Batallón le informa por un radiograma a la Brigada, a la División y a mí me llegaba el reporte: hubo una operación y estos fueron los resultados.

Top de operaciones quien lleva el registro

RESPUESTA MARIO MONTOYA: En la Sala había un mapa, el mapa de la guerra y el Jefe de operaciones me contaba el registro de todas las operaciones que están en ejecuciones, que es el campo de acción del jefe de operaciones.

PREGUNTA: ¿Recuerda una unidad especialmente exitosa bajo su comandancia?

RESPUESTA MARIO MONTOYA: Todas, no recuerdo una especial

PREGUNTA: ¿Una que llevara a las FARC al punto de inflexión?

RESPUESTA MARIO MONTOYA: El FUDRA, esa FUDRA es manejada por el comando general, en esa región del Putumayo, Caguán, Caquetá.

PREGUNTA: ¿Y de las unidades territoriales?

RESPUESTA MARIO MONTOYA: No le puedo decir, no recuerdo.

PREGUNTA: ¿Por qué cree que no le comentaron?

LE PREGUNTARON POR QUÉ CREE QUE NO LE COMENTARON EL TEMA DE LAS BAJAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES.

RESPUESTA MARIO MONTOYA: Porque tienen la facultad y autonomía, el Comando General de FFMM, tiene su propia inspección. Cuando el general Padilla me llamo y me comento el retiro, yo le pregunte porque no se me informó, me dijo que “no me querían involucrar en esto”. Yo siempre pensé que había mucha confianza en mí, si no me hubieran metido en ese mismo grupo para la baja.

LE INDAGARON SOBRE DIRECTIVAS DESDE EL MINISTERIO DE DEFFENSA Y QUE MONTOYA NO APLICÓ ESA DIRECTIVA MINISTERIAL Y QUE LA CAMBIO

RESPUESTA MARIO MONTOYA: Terrible, terrible, así como llamo la atención a usted me llamo la atención a mí. Y por eso se cambió.

PREGUNTA: ¿Esa directiva pudo tener incidencia en la comisión de ejecuciones?

RESPUESTA MARIO MONTOYA: Es probable, si, Usted no va a ver una condecoración por orden público, puesta por eso.