“El ELN no tiene unidad de mando en su jefatura”: Miguel Ceballos

Desde el municipio de Puerto Asís, en el departamento del Putumayo, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos se refirió al paro armado que anuncio el ELN y que será desde el 14 al 17 de febrero.

El comisionado aseguró que con estos actos la guerrilla muestra que no tiene voluntad de paz, además critico que mientras unos sectores del ELN están pidiendo diálogos de paz, otros planeen estas acciones delincuenciales.

“El Gobierno Nacional ha establecido unos requisitos, unas condiciones y es que el ELN deje las acciones criminales y renuncie al secuestro. Anunciar un paro armado no demuestra voluntad de paz y así lo ha confirmado la organización Defendamos la Paz, a través de un comunicado. Ellos no entienden que este ya no es el tiempo de la guerra, los colombianos queremos pasar la página de las confrontaciones, debemos seguir construyendo la paz e implementar los acuerdos que ya están”, dijo Miguel Ceballos.

De acuerdo con el Alto Comisionado, dicho anuncio muestra que esta organización no tiene unidad de mando en su jefatura. Si esta amenaza solo es una decisión de una facción del ELN, es triste porque mientras algunos dicen querer la paz, otros anuncian paros armados”, agregó.