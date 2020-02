Colombia pedirá que lo incluyan de nuevo en red de memoria histórica

La Coalición Internacional e Sitios de Conciencia y de la RESLAC, una importante red de memoria histórica mundial tomó la decisión de retirar a Colombia porque el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Rubén Darío Acevedo, no reconoció que en el país hay conflicto armado.

“Consideramos que cuatro meses son un tiempo prudente para esperar una respuesta de su parte, por lo cual vemos que con no responder nos da a entender que no está dispuesto a suscribir los principios de nuestra comunidad internacional y nos vemos obligados por lo tanto a no renovar la membresía del CNMH en la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia”, dice el documento.

Agregó la Reslac que “en consecuencia, nos permitimos notificarle que su calidad de miembro de la Coalición Internacional e Sitios de Conciencia y de la RESLAC quedará suspendida a partir del 1 de febrero de 2020”.

El director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Rubén Darío Acevedo, reconoció que hubo un error en la respuesta a la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, organismo que le suspendió la membresía al país porque no se cumplió con el compromiso de reconocer el conflicto armado.

“La carta que nosotros enviamos el 11 de octubre es sobre la primera que nos envió la red Colombiana de Sitios de Memoria que hace parte a su vez de ese organismo internacional, como nosotros también somos miembros de esa asociación”, señaló.

Agregó que “con la carta del 11 de octubre considerábamos haber respondido a todas esas inquietudes, y la falla estuvo en no haberla hecho llegar directamente a la organización internacional”.

Darío Acevedo añadió que “hoy mismo estamos preparando una respuesta para que esta organización reconsidere la suspensión en la que hemos incurrido”.