MinTransporte sobre Uber: No violaremos la ley colombiana

En dialogo con Caracol Radio la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, aseguró que el Gobierno trabajará desde la próxima semana con varios congresistas en el proyecto de ley que regule los servicios de transporte como Uber.

Sin embargo descartó la posibilidad de que el Gobierno tramite algún decreto de emergencia para que la plataforma no salga del país.

“Lo que prohíbe la ley colombiana es que se preste un servicio público en un vehículo particular, eso yo no lo puedo modificar mediante ningún decreto (…) nosotros no podemos sentarnos a violar la ley” señaló.

La funcionaria explicó los elementos básicos que se regularán para los conductores y vehículos de estas plataformas, asegurando que lo que se busca es el bienestar del usuario.

“Hay elementos mínimos como el tipo de licencia que conducción que se exige para quien presta el servicio, el tipo de seguro que los vehículos requieren, los certificados técnico mecánicos y la periodicidad con la que se exigen” señaló.

La ministra Orozco anunció que en este proceso de reglamentación el Gobierno presentará el decreto que mejora el servicio de taxis.

“El decreto para el mejoramiento del servicio individual de transporte a través de los taxis se ha trabajado desde el mes de junio y saldrá en mes y medio, llevamos más de 6 meses discutiéndolo (…) de aquí a marzo seguiremos la discusión del proyecto para reglamentar el servicio en plataformas” anunció.

La ministra aseguró que entiende a las personas que están molestas por la salida de Uber del país. Sin embargo, afirmó que la ciudadanía no puede pedir que el Gobierno viole la ley.

