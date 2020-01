Rangel: "Si llega una oferta del exterior, y es buena para todos, me iría"

El delantero del América de Cali, Michael Rangel, habló en exclusiva con el VBar de Caracol Radio acerca de su actualidad en los 'Diablos Rojos' así como de sus planes de jugar en el fútbol del exterior.

Respecto a su futuro, que ha sido tema de discusión en el entorno del América en los últimos tiempos, Rangel aseguró que su cabeza está en Cali, mas no garantiza que, ante una buena oferta, parta hacia el fútbol internacional: "Estoy a la espera de que llegue una oferta del fútbol del exterior. Si es conveniente para ambas partes se haría efectiva. Si no, me quedo en Cali con todo el amor".

Adicionalmente, explicó brevemente cómo es su situación contractual y cómo sería el negocio de llegarse a concretar una oferta futura. "Mis derechos pertenecen en un 70% a Junior y un 30% a Nacional. Estoy a préstamo en Cali por un año, tengo contrato con América hasta el 30 de Junio. Si se da una oferta del exterior el América ejercería la opción de compra y ahí me vendería".