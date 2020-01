Santa Fe se defiende tras las acusaciones de Maicol Balanta

Luego de las declaraciones de Maicol Balanta donde aseguraba que en Santa Fe quisieron dañar su imagen, además diciendo que era falso que el hubiera atribuido problemas personales su renuncia al equipo cardenal. La dirigencia emitió un comunicado donde cita una parte de la carta de renuncia del jugador que decía lo siguiente :

"Me permito dirigirme a usted para manifestarle la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo que me vincula con Independiente Santa Fe, a partir del 2 de enero de 2020 ya que por motivos de índole personal se me dificulta continuar con la ejecución de las obligaciones y los compromisos contractuales derivados de la relación laboral"

En el comunicado el equipo santafereño también asegura que una vez efectuada la desvinculación de Balanta, Atlético Nacional y Deportivo Cali iniciaron contactos con ellos para vincular al jugador a sus instituciones.

Adicional a esto Santa Fe adelantó el pago de unos meses al jugador para su manutención económica. Este dinero después fue pagado por Independiente Medellín al equipo bogotano.