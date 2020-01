General Nicacio negó haber ordenado chuzadas ilegales

El excomandante del Ejército, el general Nicacio Martínez, indicó que no tiene que ver con el nuevo escándalo de chuzadas ilegales que reveló la revista Semana.

"No tengo nada que ver con la publicación realizada por la revista semana y me encuentro totalmente ajeno a ese tipo de acciones ilegales e injuriosas", señaló el ex comandante del Ejército.

Aunque no dice contra quién, si indicó que tomará acciones legales y que su apoderado será el abogado Jaime Granados. "He designado como apoderado para que me represente jurídicamente al Doctor Jaime Granados a quién se podrán dirigir y quién será mi único vocero a partir del momento", señaló.

Por último reitera que su salida del Ejército se dio por razones personales.

"El manejo oportunista y falto de sustento jurídico con que se me ha involucrado en estos hechos y muchos otros, violando mis derechos a la dignidad y al buen nombre con información calumniosa y apartada de mi obrar verdadero como soldado de la patria", agregó.