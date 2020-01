¿Cuál fue la palabra que más repitió Claudia López en su discurso?

El pasado 01 de enero del 2020 Claudia López se convirtió oficialmente en la primera alcaldesa mujer de Bogotá. Durante su posesión, la nueva funcionaria realizó un discurso en el que defendió el derecho a la protesta.

Al realizar un análisis sobre las palabras que más repitió la alcaldesa están: Bogotá (42 veces), ciudad (32), nuestra (28) y vida (22).

Sin duda, López envió un mensaje claro a las nuevas generaciones sobre la importancia del sentido de pertenencia por la capital. Cambio, movilidad y confianza, fueron términos que se hicieron visibles durante el discurso.

"Hoy no solo hacemos eco sino que somos parte las mayorías ciudadanas que se han tomado las calles con las demandas y aspiraciones apenas elementales y plenamente legítimas de los jóvenes, de las mujeres, de los movimientos cívicos, de los grupos étnicos, de quienes reivindican la diversidad sexual y la igualdad", dijo López, del partido Alianza Verde, luego de jurar el cargo.

Asimismo, López reiteró su compromiso con aquellos que han sido víctimas de actos violentos por parte de las autoridades durante las manifestaciones. "No vamos a permitir que nos roben la esperanza, no vamos a permitir que nos roben más vidas de esta nueva generación que hoy sale a la calle a pedir a gritos que no los dejemos estancados en los mismos debates y protagonistas del pasado", afirmó López,