El 'Tino' fue dado de alta y envió un mensaje para sus críticos

Luego de pasar unos días difíciles por complicaciones de salud, el 'Tino' Asprilla ha sido dado de alta de la clínica en la cual se encontraba internado. Muy a su estilo el excéntrico exjugador celebró su salida del centro médico.

Asprilla había escrito días atrás sobre sus molestias: "Debido a un problema del ácido úrico, me automediqué una inyección que tenía corticoides y a raíz de eso me entró un mal que me dejó sin defensas; un herpes me atacó el nervio del brazo y me duele muchísimo,sobre todo cuando duermo; me dan calambres".

Este viernes compartió la noticia de su salida con "una buena y mala noticia", acompañado de un video con sus mejores acciones como futbolista, cerrando con una foto del presidente Iván Duque y el expresidente Álvaro Uribe.