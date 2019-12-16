Lo que llega en enero a Netflix

Las series son el plato fuerte de los estrenos del próximo año.

Netflix da a conocer las series y películas que trae para el próximo año. 

SERIES

SEX EDUCATION TEMPORADA 2
Segunda temporada de la serie, la misma idea fija. Parece difícil de creer, pero Otis terminó convirtiéndose en el sexperto de la escuela.

17 DE ENERO

EL MUNDO OCULTO DE SABRINA - N
PARTE 3
Kiernan Shipka retoma el papel de la bruja Sabrina en la tercera parte de la serie de terror basada en los cómics de Archie.

24 DE ENERO

BOJACK HORSEMAN - TEMPORADA 6 (PARTE B)
BoJack se esfuerza por redimirse pezuña a pezuña. Primer obstáculo: la clínica de rehabilitación. Una herradura de la suerte no le vendría nada mal.

31 DE ENERO

GRACE AND FRANKIE TEMPORADA 6 

Jane Fonda y Lily Tomlin se siguen reinventando y regresan para la sexta temporada más graciosas y filosas que nunca.

15 DE ENERO

TITANES TEMPORADA 2

10 DE ENERO
Las cosas cambiaron. Robin y los Titanes ya no son el mismo grupo de inadaptados de antes, pero sus enemigos tampoco.

 

MESÍAS 


Un oficial de la CIA investiga a una figura carismática cuyos seguidores creen que puede hacer milagros ¿Será una entidad divina o un peligroso estafador?

1 DE ENERO

AJ AND THE QUEEN 


Serie hilarante sobre una drag queen que pasa por una mala racha y cruza EE. UU. con una niña a bordo de la camioneta. Protagonizada por RuPaul.

10 DE ENERO

THE CIRCLE


El concurso que te pregunta hasta dónde estás dispuesto a llegar en las redes sociales por un premio de cien mil dólares. Ser o no ser uno mismo, esa es la cuestión.

1 DE ENERO

PELÍCULAS

QUIEN A HIERRO MATA 
La llegada de un exconvicto narco a la residencia de ancianos crea un dilema y abre viejas heridas en Mario (Luis Tosar), el jefe de enfermeros.

15 DE ENERO

DIAMANTES EN BRUTO 
Un joyero de Nueva York tiene cada vez más deudas, y los cobradores se amontonan peligrosamente. Perdido por perdido, no queda otra que arriesgar.

31 DE ENERO

VIVIR DOS VECES 
Quiere encontrar al gran amor de su juventud con la ayuda de la hija y la nieta, pero su memoria es cada vez más frágil. ¿Llegará antes que anochezca?

17 DE ENERO

A FALL FROM GRACE 
Una mujer sin antecedentes queda imputada por el asesinato de su esposo, y una defensora recibe el caso sin tener idea hasta dónde llega la conspiración.

17 DE ENERO

HISTORIAS DE FANTASMAS 
Una familia trata de reconstruir su vida día a día tras la encarcelación de su hijo menor, pero el calvario recién comienza.

1 DE ENERO

TODO, TODO
Maddy tiene un enfermedad autoinmune que no le permite salir de la casa, pero el vecino nuevo no dejará que eso les impida estar juntos.

19 DE ENERO

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