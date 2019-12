El Papa Francisco sueña con una América Latina Unida

Durante un encuentro con la Primera Dama, María Juliana Ruiz, el Papa Francisco envió un mensaje a América Latina en el que sueña con su unión.

“Yo sueño con una América Latina unida, cada quien, con sus rasgos propios, la identidad propia. Para unirse no hace falta borrar la identidad, al contrario, y eso lo hace una mujer o no lo hace nadie”, manifestó.

El pronunciamiento fue hecho durante la inauguración de la nueva sede de Scholas Occurrentes, el Pontífice, quien sostuvo un encuentro con la Primera Dama, María Juliana Ruiz y sus homólogas de Brasil, Paraguay, Argentina y Belice.

“Una verdadera oportunidad poder conversar con el Santo Padre y oír de viva voz ese llamado que hace a la unidad, particularmente en Latinoamérica, en donde los jóvenes sean actores principales con un propósito y es el encuentro”, manifestó la señora María Juliana.

A renglón seguido, dijo que “algo que también me llamó mucho la atención y que me llevo de esta conversación, es el énfasis que hizo en el valor de la mujer, la mujer como protectora, la mujer como capacidad de encuentro, unión, vinculo y sobre todo de fortaleza y de perseverancia, con otro énfasis particular, que es el de preservar y eso es un llamado al equilibrio”.

Otro de los temas que abordó la Primera Dama con el Papa Francisco fue la importancia que tiene para el país la formalización de la alianza de Sacúdete con Scholas Occurrentes, la cual tiene como objetivo articularse con el propósito de promover acciones en temas de educación, cultura, juventud y desarrollo de habilidades transversales.

