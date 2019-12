Mujer hincha del Junior hizo una petición de matrimonio muy "futbolera"

Una fanática del Junior ha sido la protagonista de un suceso bastante viral en las redes sociales, durante el FanFest del NBC Sports Soccer celebrado en Miami, Estados Unidos. La mujer, con la camiseta del cuadro 'Tiburón', pidió matrimonio a su novio aficionado del Liverpool.

El simple hecho de que haya sido la joven la que haya hecho la petición ya es bastante curioso; sin embargo, hay varios elementos simpáticos en la escena, además de la camiseta 'Rojiblanca', la mujer hizo la propuesta ante las cámaras con una bufanda y una frase célebre entre los aficionados del Liverpool.

Desde Barrancabermeja llegan los primeros refuerzos de los equipos bogotanos

Un Salah majestuoso le da la victoria al Liverpool

"You Will Never Walk Alone, if you marry me" -"tú nunca caminarás solo si te casas conmigo"-, se leía en la bufanda expuesta por la mujer, la frase hace referencia al himno adoptado por los hinchas ingleses previo a cada partido del vigente campeón de la Champions. La respuesta del hombre dejo entrever que la historia tuvo un final feliz.