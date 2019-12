La versión feminista de ‘La ingrata’ de Café Tacvba con Andrea Echeverry

La agrupación interpretó la versión feminista de su éxito ‘La ingrata’, en su concierto de aniversario número 30, en Ciudad de México.

Junto a la banda, también estuvo la cantante colombiana Andrea Echeverry, con quien interpretaron la canción que dejaron de cantar hace tres años, porque la letra contenía mensajes alusivos a la violencia de género.

La enérgica presentación cautivó al público, que al ritmo de la nueva letra dejo atrás el mensaje pasado y se concentró en el nuevo.

“Ingrato no me importa si me quieres, vale madres si me dejas. Ingrato, porque soy independiente, porque no te necesito, no soy tu media costilla, es respeto lo que exijo. Ingrato, como madre yo reclamo, ni una más es lo que pido, ningún macho abusivo violará a una chava”, dice la nueva versión de la canción.

Al concierto asistieron alrededor de unas 65 mil personas.

