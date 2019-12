Barcelona visita a un Inter que se juega la vida en la Champions

El FC Barcelona, sin Leo Messi, y el Inter competirán mañana martes en San Siro (21:00 horas) en la última jornada del grupo F de la Liga de Campeones, con los azulgrana sin nada en juego, más que dinero y orgullo, mientras que el Inter se asegurará el pase a octavos si logra el mismo marcador que el Borussia en el otro partido.

Al Inter le basta con ganar al Barcelona para asegurarse el pase, ya que en caso de empate a puntos con el Borussia al final de la fase de grupos, el desempate siempre le es favorable, por la diferencia de goles entre ambos equipos en los dos partidos jugados.



El encuentro en Milán medirá a los dos líderes de LaLiga y el Calcio, que ya ofrecieron un gran partido en la ida del Camp Nou, especialmente por parte del Inter, ya que el equipo de Antonio Conte cuajó una gran actuación, poniendo en jaque constantemente al Barcelona, al que aturdió con un fútbol de gran belleza, al que sólo le faltaron los goles, que sí que supo materializar el Barça para llevarse el triunfo (2-1).



El equipo que entrena Ernesto Valverde se presenta en San Siro con cinco triunfos consecutivos, tras el descalabro en el feudo del Levante, y lo más destacado, con una clara mejoría en su fútbol, del que sobresale Lionel Messi, quien ya con su sexto Balón de Oro en propiedad, lo celebró el pasado sábado con los suyos marcando un nuevo triplele, ante el Mallorca (5-2), el 47 que obtiene con el FC Barcelona, 53 en su carrera futbolística.



No obstante, el argentino Lionel Messi no jugará en Milan, ya que descansará. Junto al capitán azulgrana, también se han quedado en Barcelona Gerard Piqué y Sergi Roberto.



La baja de estos titulares y descanso de otros se debe a la importancia de los dos partidos que se le echan encima en la Liga, en los que pondrá en juego el liderato: este siguiente fin de semana en el campo de la Real Sociedad (cuarto en LaLiga) y dentro de ocho días en el Camp Nou contra el Real Madrid (colíder junto a los azulgrana).



El Barça tiene en la enfermería a Arthur (molestias pubis), mientras que ha recuperado hoy lunes a Ansu Fati (tendón rotuliano), quienes no entraron en la lista del partido contra el Mallorca. Además, también se encuentran en esta situación Nélson Semedo, Ousmane Dembélé y Jordi Alba.

Si para el Barcelona es un partido sin trascendencia, el Inter se juega la vida y se encomendará al momento dulce del argentino Lautaro Martínez y del belga Romelu Lukaku y a un San Siro repleto con más de 70.000 espectadores para sellar su billete para los octavos de final en el grupo de la muerte de esta edición.