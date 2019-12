“De las cosas que he perdido en mi vida, la que más extraño es mi mente"

Ozzy Osbourne, el ex vocalista de la banda Black Sabbath es uno de los artistas más importantes del metal en su historia. Como cantante de esta agrupación, participó en la grabación de nueve álbumes de estudio.

En la celebración de un nuevo año de vida, recordamos algunos de los temas que consolidaron en la industria musical por décadas:

1. Crazy Train (1980)

2. Mr Crowley (1980)

3. Let Me Hear You Scream (2010)

4. Paranoid – Junto a Black Sabbath (1970)

5. I Don't Wanna Stop