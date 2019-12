Britney Spears: "Siempre es importante alguien que crea en ti"

A pesar de los escándalos y la polémica en la que se ha visto envuelta Britney Spears en sus años de carrera, es una de las artistas más importantes del género Pop. Temas como 'Baby One More Time' o 'Oops, I did it again', han hecho parte de sus más grandes éxitos.

Este 2 de diciembre cumple un año más de vida y recordamos algunos de los temas que la han consolidado en la industria del entretenimiento:

1. Baby One More Time

2. Oops, I did it again

3. Piece of Me

4. Gimme More

5. I Wanna Go

