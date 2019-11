Estudiantes de la U. Sergio Arboleda denuncian censura por apoyar el paro

“Castrochavistas”, “no son dignos de estudiar aquí”, “están dañando el nombre de la universidad que les ha dado el presidente” entre otros comentarios, son lo que han dicho algunos directivos, entre ellos el rector Rodrigo Noguera y varios profesores, a estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda que están apoyando el paro nacional. Respeto por la diversidad de pensamientos es lo que piden estos jóvenes.

“Es muy triste saber que la universidad esté haciendo esto por pensar de una forma diferente y más aún que nos tilden y nos irrespeten de esa forma, por estudiar en una universidad privada no quiere decir que no nos podamos expresar como queramos, respeto es lo que pedimos”, dijo una estudiante de Comunicación Social- Periodismo quien prefirió no decir su nombre.

Estudiantes por medio de Twitter e Instagram se han unido y piden que estos hechos paren, ya que se sienten miedo por posible represalias por parte de la universidad.