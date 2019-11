Vicepresidenta: "El paro es totalmente innecesario"

El Gobierno adelanta una serie de reuniones con distintos sectores en lo que se ha denominado la “gran conversación nacional” en donde se han abordado distintos temas como la educación, la lucha contra la corrupción, el medio ambiente, transporte y la concertación laboral.

Por esa razón el ejecutivo considera que no hay mayor muestra del interés al diálogo que estos encuentros que se adelantan en la Casa de Nariño y por eso la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, indicó que es lamentable las afectaciones que están teniendo muchos colombianos por cuenta del paro.

“Que tengamos presente el daño que se le hace al país por un paro que es totalmente innecesario. Hoy por hoy hay muchísimos temas en los que se están avanzando”.

Ramírez indicó que ya se estableció un canal de diálogo con distintos sectores sobre los temas por los cuales los colombianos salieron a las calles, no se entiende porqué algunos quieren continuar con el paro.

“Me parece que no es necesario hacer un daño económico como el que causa el paro a los trabajadores al país. Muchos de los argumentos, de los planteamientos están basados en falta de información, en desinformación o en desconocimiento; por ejemplo, cuando se dice el tema de la reforma pensional. Se ha dicho mil veces que no hay reforma pensional, no hay reforma laboral. Eso me parece que es innecesario llevar al país a un paro con esos argumentos”.

La ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez, también indicó que las movilizaciones son innecesarias ya que el Gobierno ha dicho en varias oportunidades que reconoce las peticiones de los marchantes y que ya se está trabajando para resolver los problemas.

