Billboard ha compartido una lista de las canciones, del género K-Pop, más populares de la última década.

2010:

IU - Good Day

2011:

2NE1 - I Am The Best

2012:

INFINITE - The Chaser

2013:

Girls 'Generation - I Got A Boy

2014:

Orange Caramel - Catallena

2015:

f (x) - 4 Walls

2016:

BTS - Blood Sweat & Tears

2017:

Red Velvet - Red Flavor

2018:

Red Velvet - Bad Boy

2019:

A Rosa - Eung Eung

Suscríbase a los contenidos de Caracol Radio en Google News. Entre AQUÍ y haga clic en la estrella.