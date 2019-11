¿Embarazada? Demi Lovato sorprendió con foto de su barriguita

La cantante Demi Lovato sorprendió a todos con una foto en su cuenta de Instagram en la que se ve con una gran barriguita de embarazo.

Sin embargo, la barriguita que presume Lovato sería falsa, pues en la foto escribió:

“Real or fake? #WillandGrace #MeetJenny”, (real o falsa) y después los hashtags de Will and Grace, que es una serie de comedia estadounidense, lo que significaría que Demi estará en algunos de los episodios futuros.

La foto generó controversia, pues hace poco la misma cantante confirmó su relación con el modelo Austin Wilson.

Vea la foto aquí:

SUSCRÍBASE A LOS CONTENIDOS DE CARACOL RADIO EN GOOGLE NEWS. ENTRE AQUÍ Y HAGA CLIC EN LA ESTRELLA.