¡Todo por el medio ambiente! Coldplay no hará gira promocional de su álbum

La banda británica Coldplay ha decidido no hacer una gira para promocionar su último álbum "Everyday Life", que se publica mañana, por el posible impacto medioambiental que puedan generar sus conciertos.



"Nos tomamos tiempo para ver cómo nuestra gira puede ser beneficiosa", declaró hoy el líder del grupo, Chris Martin, al revelar a la cadena BBC la decisión ante la crisis climática.



La banda británica está actualmente en Jordania, donde ofrecerá mañana viernes dos conciertos, uno al amanecer y otro al atardecer, como manera de reflejar su álbum doble "Everyday Life", que tiene dos partes (una titulada Sunrise y la otra Sunset).



La última vez que el grupo viajó por todo el mundo fue con la gira titulada "A Head Full of Dreams", que les llevó a presentar 122 conciertos en cuatro continentes entre 2016 y 2017.



Martin, que oficialmente sacará el doble álbum mañana, agregó que eligieron Jordania para estos conciertos porque querían "un lugar en la mitad del mundo, donde normalmente no tocamos".



El grupo puso en el mercado su último trabajo en 2015, denominado "A Head Full Of Dreams".

Suscríbase a los contenidos de Caracol Radio en Google News. Entre AQUÍ y haga clic en la estrella.