Así fue la forma en la que exdirectivo de U. Distrital desvió recursos

Se trata de las empresas Ingeconstru S.A.S e Ingecom S.A.S cuyo representante legal es Nicolás Muñoz Mahecha, hijo del confeso exdirectivo de la U. Distrital, Wilman Muñoz. Según la Fisclaía, esas empresas no tienen registros como proponentes, en la Dian su actividad financiera reporta ventas que no superan los 100 millones de pesos y no existe sede empresarial; su dirección de ubicación figura el domicilio de Nicolás Muñoz .

La Fiscalía señala que cerca de 11.000 millones de pesos sustraídos en efectivo de las cuentas de la U. distrital fueron destinados para la compra de elementos de tecnología, vehículos y maquinaria pesada a nombre de las sociedades para darle apariencia de legalaidad.

"3:17 atendiendo las reglas de la experiencia es que esta sociedades habrían sido utilizadas por el señor Wilman Muñoz Prieto para darle apariencia de de legalidad de los recursos que se estaba apropiando".

De los tres vehículos que adquiriró Wilman Muñoz, uno de ellos marca Mercedez Benz GLE63 modelo 2016 de placa IKY 040 fue adquirido en beneficio de la empresa Ingeconstru S.A.S, por un valor de 210 millones de pesos. El vehículo fue adquirido en diciembre de 2018, pero cuando el exdirectivo supo de investigaciones en su contra vendió el vehículo por 90 millones de pesos.

"La intensión de vender este vehículo perdiendo cerca de 110 o 120 millones de pesos, lo que demuestra es un afán por deshacerse del vehículo cuanto antes" recalcó el fiscal del caso.

Nicolás Muñoz Mehecha es un jóven de 22 años que está cursando el pregrado de administración de empresas en la Universidad del Rosario y a la Fiscalía le genera sospecha cómo logro crear dos sociedades que no tienen sustento fiannaciero.