Tiroteo en California deja 10 heridos

Según las autoridades, durante la tarde del domingo una familia se reunió en Fresno, California, para ver un partido de fútbol. En medio de la reunión, una persona se escabulló dentro de la casa y disparó a los integrantes de la familia sin mediar palabra.

Bill Dooley, teniente de Fresno, señaló que luego de los disparos el sujeto escapó rápidamente por lo que la respuesta policial no logró identificar al agresor que, al momento, aún no ha sido detenido.

Las primeras hipótesis señalan que el tirador era alguien conocido por la familia. Por ahora, las personas heridas fueron trasladadas al hospital donde preliminarmente se habla de 4 fallecidos y 6 heridos de gravedad.

Entretanto el Bureau Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (The Federal Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives o ATF), envió un equipo a la zona para investigar el tiroteo e identificar el agresor.