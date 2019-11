Reinaldo Rueda: "Si no hay fútbol me tengo que ir"

Reinaldo Rueda, técnico de la selección chilena de fútbol, se vio forzado a cancelar los amistosos de 'La Roja' para esta fecha FIFA, esto debido a la crisis socio-política que esta viviendo el país en estos momentos.

En rueda de prensa, el colombiano se mostró molesto con el hecho de no poder preparar los partidos de cara a marzo.

"Si yo vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir. Si no prestan los jugadores por uno u otro factor… En este momento, socialmente, estamos identificados con una situación que es algo atípica, que no es normal, pero ¿y después? ¿cuándo se va a normalizar? esa es la gran pregunta" expresó Rueda.

Además, el colombiano se mostró indignado por el hecho de cancelar la gira internacional de la selección chilena sub-23: "Privar a nuestros jóvenes chilenos de dos partidos internacionales en España fue deprimente y triste… Es para reflexionar y para pensar en el futuro inmediato de Chile"