Sara Uribe reveló que sufrió depresión y fue medicada

En una historia de Instagram, la modelo y presentadora Sara Uribe, les confesó a sus seguidores que no estaba pasando por un buen momento, en ese momento no detalló qué era lo que estaba pasando.

Después de estos, los seguidores de Sara le enviaron miles de mensajes de apoyo y comprensión.

Sin embargo, en la última edición de la Revista Vea, la paisa habló sobre los problemas que la aquejaban, confesó que padecía depresión postparto, un trastorno que afecta a las mujeres después de tener un bebé.

“Me dio duro dejar de trabajar y fue traumático sentir que dependía de alguien (…) La verdad me dio depresión posparto, casi me muero. El hecho de depender de otro no fue fácil”, contó.

Además, contó que buscó ayuda profesional y tomar medicamentos para controlar sus emociones.

“Tuve psiquiatra y me recetaron medicamentos. Uno necesita buscar personas que lo ayuden (…) Tuve días en los que me sentía como un guajaro con ojeras; me decía: “no estoy aportando, ¿qué hago en la casa todo el día?”. El cambio de vida fue fuerte”, aseguró.

