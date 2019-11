Suso se accidentó y tuvo que aplazar varias de sus presentaciones

Para nadie es un secreto que 'Suso el Paspi', es uno de los personajes más queridos en Colombia. Su particular estilo ha quedado en la memoria de miles de personas.

Y es que su gira por Estados Unidos con dos presentaciones, quedó aplazada. Al igual que en Armenia, y algunos programas de 'The Suso's Show. Sin embargo, dio un parte de tranquilidad a sus seguidores y aseguró que pudo ser peor su accidente.

En Twitter, el humorista Dany Alejandro Hoyos, que lo encarna, compartió una publicación en la que se le ve recostado en una camilla, vendado y con dos corazones tapando sus ojos:

"Gracias por sus mensajes. Me caí y me fracturé el codo, me corté un pie y algunos raspones. Varias semanas de incapacidad. Ya en recuperación y quietud", fueron las palabras de Hoyos.

