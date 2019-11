"No podemos dejarnos llevar por voces que llaman a incendiar la nación"

“Aquí no podemos dejarnos llevar por las voces que claman destrucción; queremos es construir, porque aquí no podemos dejarnos llevar por las voces que llaman a incendiar la nación y, por eso, desde la Presidencia jamás he utilizado este púlpito presidencial para buscar confrontaciones; lo he hecho y lo seguiré haciendo para que construyamos un país que crezca, y que crezca con Equidad para todos los colombianos”.

Así lo manifestó este jueves el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, durante la clausura del 39° Congreso Agropecuario Nacional, de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), donde aseguró que “espero que esta nueva generación que hoy gobierna a Colombia deje de ver la política en primera persona, deje de ver la política en los yoísmos, que se quieren es perpetuar en las grandes contiendas electorales”.

En su intervención, el Mandatario dejó en claro que “como ya no está la reelección en frente, se trata es de diseñar políticas de Estado que funcionen, y no ver dónde le metemos el palo en la rueda al gobernante que ganó, simplemente para que haya algunos que se quieran jactar del fracaso de políticas. Eso solamente es vampiresco”.

Dijo que “aquí se trata de, todos, trabajar por un solo propósito de país; por eso he trabajado con todos los gobernadores y alcaldes de Colombia, sin preguntarles su filiación política, y por eso seguiré trabajando con todos”.

El Jefe de Estado indicó que “en 15 meses no se cambian todos los problemas que envejecieron mal; en 15 meses no se refunda la República. Nosotros creemos en la evolución positiva de nuestro país, y es en esa dirección con la que queremos seguir gobernando, gobernando sobre la base de ideas comunes que se pueden discutir y se pueden armonizar en democracia, como ha ocurrido en el Congreso con tantas leyes que hemos logrado aprobar o, inclusive, con las que no hemos logrado aprobar, pero nos quedan las lecciones de, por lo menos, tener un debate claro y, quizá, con la motivación de presentar nuevas iniciativas”.

En este sentido, reiteró que “mi llamado a ustedes y a toda Colombia es a que lo que hemos conquistado no dejemos que nos lo arrebaten ni la politiquería ni que nos lo arrebaten las voces que llaman al incendio”.

Finalmente, aseguró que “este país no debe parar de soñar ni parar de ambicionar ser más, ni parar de ambicionar construir Equidad, con un crecimiento acompañado del emprendimiento y el desarrollo económico”.